Luciana Littizzetto, spiacevole incidente di fine anno. La comunicazione arriva via Instagram. Ecco cosa è successo alla nota comica torinese.

Spiacevole incidente di fine anno per Luciana Littizzetto. Ad annunciarlo è la stessa comica piemontese, la quale però lo riferisce a modo suo: col sorriso e l’ironia.

Incidente per Luciana Littizzetto

Il noto volto televisivo, infatti, ha postato una foto su Instagram dove la si vede con gamba e polso fasciato. “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”, scrive la donna come didascalia dell’immagine.

Da lì sono diversi i Vip che intervengono tra i commenti. “Cosa è successo?”, scrive per esempio un’allarmata Michelle Hunziker. “Non ci credo”, replica invece Antonella Clerici con tanto di emoticon sconvolta. Poi si va dal cuore postato da Maria Grazia Cucinotta ai messaggi di pronta guarigione di tanti altri.

La 55enne torinese non ha ancora risposto ai vari messaggi, ma c’è da scommetterci che lo farà presto. Per lei, in virtù della doppia rottura di polso e rotula, c’è in programma un bel po’ di riposo adesso.

