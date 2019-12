Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di passare il Natale in famiglia ma poi sono subito volati alle Maldive. E da lì regalano immagini da sogno ai loro follower.

Ilary Blasi aveva proprio voglia di staccare dopo un anno intensissimo. Così dopo le feste di Natale passate a Roma accanto alla famiglia, ha preso un aereo per volare dall’altra parte del mondo. Capodanno alle Maldive, un resort di lusso, solo lei, Francesco Totti e i tre figli (Chanel, Christian e Isabel) a farle compagnia.

E da lì la coppia ha postato nelle ultime ore una foto molto romantica. Immersi nella piscina della struttura extralusso che li ospita, Ilary e l’ex capitano brindano a quello che verrà: “Posto meraviglioso….con le persone che ami”, scrive lui. “Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione”, rusponde lei. E in pochissimo tempo ci sono già poù di 120mila ‘like’

La struttura è la stessa che nel recente assato ha ospitato altre coppie Vip nostrane come Wanda Nara e Mauro Icardi, ma anche Belen Rodriguez. Stanze da quasi 3mila euro a notte, ma in fondo per loro è quasi uno scherzo. E la Blasi, da quel posto incantevole continua a postare immagini e video. Un modo per tenere i fans sempre al corrente ma anche per mostrare che lei ha scelto di stare con la famiglia e non cambia idea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Totti Blasi, la rivelazione di Ilary: “Spesso ci diamo baci finti”

Ilary e Totti, la famiglia si allarga? L’ex capitano spinge per il quarto figlio

Questo viaggio servirà alla coppia anche per mettere in cantiere il progetto del quarto figlio? Francesco Totti non l’ha mai nascosto, perché se fosse per lui avrebbe già messo su una squadra di calcetto con almeno cinque eredi. E per la prima volta di recente è uscito allo scoperto in pubblico. “Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portare Ilary in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.

Poi però aveva anche aggiunto quello che la moglie rappresenta per lui: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto aIlary, lei è il mio braccio sinistro”. Ilary però ha anche altri progetti in testa. Come il cinema, che rimane una delle sue passioni per ora irrealizzate. E come la famiglia, che da sempre è la sua ragione di vita

Al settimanale ‘F’ ha comnfessato di viaggiare per lavoro e per piacere e che al momento sta valutando due progetti interessanti. Ma “in realtà in questo momento della mia vita sto facendo la mamma a tempo pieno, il lavoro più difficile del mondo. Ho tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, ognuno di un’età diversa, le mie giornate ruotano intorno a loro. Per quanto faticoso possa essere un mestiere, non è mai difficile come stare a casa dietro a tre figli, credete a me”.