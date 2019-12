De Rossi si appresta a lasciare il Boca Juniors e a tornare in Italia: ecco dove potrebbe finire il forte centrocampista classe ’83.

A nemmeno un anno di distanza dal suo trasferimento in Argentina, Daniele De Rossi potrebbe salutare il Boca Juniors per tornare in Italia. Una svolta davvero inaspettata per il centrocampista classe ’83, che vanta diversi estimatori in Serie A tra cui la Fiorentina. Alla fine, però, il 36enne romano sembrerebbe destinato a tornare nella città in cui è nato e cresciuto. Facciamo, però, ordine in merito a questa incredibile vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, facce nuove in mediana: Inter battuta

De Rossi Roma, si avvicina il clamoroso ritorno

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, con l’imminente passaggio di consegne tra Pallotta e Friedkin anche De Rossi sarebbe intenzionato a fare ritorno a Roma. Lo stesso Friedkin, infatti, avrebbe intenzione di riportare il giocatore nella Capitale per offrirgli un importante ruolo a livello dirigenziale. De Rossi, dal canto suo, non avrebbe alcun tipo di problema a riabbracciare i suoi tifosi e il club che ha sempre amato: sono attese, dunque, novità in tal senso già nei prossimi giorni e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sgarbo al Napoli per il centrocampista