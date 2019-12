Cristiano Ronaldo ha appena vinto l’ennesimo trofeo personale della sua vita. Il calciatore, infatti, ha appena ritirato l’ennesimo importante trofeo personale.

Cristiano Ronaldo è da pochissimi minuti sceso dal palco dei Global Soccer Awards di Dubai. In una cornice lussuosa e mediorientale, il fuoriclasse della Juventus è stato chiamato a ritirare un premio molto importante. Anzi, il più importante di tutta la manifestazione.

E’ stato il numero 7 bianconero, infatti, ad essere insignito come giocatore dell’anno del 2019. Un premio importante che conferma come il suo duello con Leo Messi sia sempre più spietato e complesso, con due schieramenti opposti. Proprio in occasione della premiazione, l’attaccante ha sfoggiato un nuovo look. Come si vede nel video in basso, infatti, Ronaldo ha i capelli rasati in basso e poi raccolti in un piccolissimo codino. Sembra proprio lo stile che da qualche anno a questa parte contraddistingue Ibrahimovic.

Cristiano Ronaldo sfoggia nuovo look: sembra Ibra – VIDEO

Un look davvero molto particolare quello che Cristiano Ronaldo ha deciso di abbracciare. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha deciso improvvisamente e forse proprio per l’occasione di cambiare decisivamente il suo modo di apparire. Nuovo a repentini cambiamenti come questo, l’ex ala del Real Madrid ha cambiato completamente il proprio stile. 34enne vicinissimo al suo compleanno numero 35, Ronaldo sembra ammiccare e molto ad Ibrahimovic.

Soprattutto ora che l’ex centravanti del Manchester United ha praticamente annunciato di star tornando in Italia, al Milan di Pioli. Ad ogni modo, un campione alla volta. La pettinatura del portoghese sta facendo parlare e non poco di sé. Per alcuni, infatti, il nuovo look di Ronaldo è comunque molto bello e gli dona perfettamente. Per altri, invece, il nuovo look è eccessivo e non si sposa affatto bene con il suo volto ed i suoi lineamenti.

