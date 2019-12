Cristiano Ronaldo e Ali Turganbekov: il fenomeno portoghese che gioca col noto ragazzo disabile. Arriva un video fantastico da Dubai.

Cristiano Ronaldo, un campione dentro e fuori dal campo. L’ultimissima conferma arriva da Dubai, dove il fuoriclasse portoghese è attualmente in vacanza per questa pausa invernale.

Cristiano Ronaldo: video fantastico da Dubai

Mentre la compagna Georgina Rodriguez si diletta in palestra, CR7 si è soffermato nella hall di un hotel per giocare a pallone con un ragazzo disabile. “E’ stato un piacere conoscerti. Una vera ispirazione”, scrive l’attaccante portoghese via Instagram postando un video.

Si tratta di Ali Turganbekov, un ragazzo piuttosto noto sul web grazie alla sua passione per il calcio pur non avendo le gambe. E nelle immagini postate da Ronaldo i due giocano col pallone a suo di tocchi del lusitano e i colpi di testa del giovane.

Ronaldo che dagli Emirati Arabi è intanto tornato sul discorso ritiro nelle ultime ore: “Nel momento in cui il mio corpo non risponderà nel modo giusto sul campo, allora sarà il momento di smettere. Prima l’età giusta per smettere era considerata 30-32 anni. Ora, invece, vedi gente giocare fino a 40″.

Il 34enne ha poi svelato anche due sogni per il post carriera: “Vorrei riprendere gli studi – dice a sorpresa l’atleta –. Punto molto a studiare e ad acculturarmi. Un’altra cosa che mi affascina molto è la possibilità di recitare in un film”. La sensazione è che passerà almeno un altro quinquennio calcistico prima di attuare queste ambizioni.