Corso Francia, il giochino del semaforo: si corre tra le auto con il rosso, rischiando la vita

E’ diventata una moda rischiosissima e purtroppo molto diffusa tra gli adolescenti. Passare con il semaforo rosso, correndo tra le auto, fuori dalle strisce pedonali, cercando di schivare il possibile impatto.

Molti ragazzi giovanissimi, alla continua ricerca di adrenalina, avrebbero inventato questa nuova folle attività ricreativa, con la quale si mette a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli automobilisti, colti di sorpresa dal repentino attraversamento.

La tragedia di Corso Francia: il rischio che si trattasse di un gioco

Proseguono le indagini da parte degli inquirenti sulla tragedia di Corso Francia, che ha visto la morte di due sedicenni, Gaia e Camilla, investite dal Suv guidato da Pietro Genovese, ventenne figlio del regista Paolo. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente e sul perchè le due ragazze abbiano attraversato con il rosso, probabilmente lontano dalle strisce pedonali. Una loro coetanea, ha raccontato alla madre di questa folle moda in voga tra i teenager di Ponte Milvio; un nuovo modo di passare il sabato sera, provando il brivido della sfida alla morte. Non è ancora certo se anche nel caso delle due vittime di Corso Francia si trattasse di un attraversamento figlio del “giochino del semaforo” o di un semplice incidente inevitabile.

Molto spesso queste sciagurate gesta, vengono riprese dagli stessi ragazzi con gli smartphone per essere poi condivisi sui social. Ecco di seguito un Video che riporta una scena del “giochino del semaforo rosso”: