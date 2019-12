Le bellissime parole di Don Nicola Liccardo: “Nella giornata della famiglia cristiana, facciamoci ispirare da Giuseppe”

Domenica 29 dicembre, la prima domenica dopo la festività del Santo Natale, la chiesa cristiana festeggia la giornata della famiglia. Le figure di Giuseppe, Maria e Gesù, il nucleo centrale della storia cattolica, rappresentano la fonte a cui ispirarsi, il sacrificio di costruire un gruppo unito per la vita. Dalla nascita del Bambinello nella mangiatoia di Betlemme, alla fuga in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode. Fino al ritorno in Giudea, a Nazareth, con l’avvento di Archelao, figlio di Erode, con i consigli dell’Angelo inviato dal Signore. Questi i passaggi del Vangelo di oggi che ci riporta alla centralità della famiglia nelle nostre vite, ispirate dalla figura del padre Giuseppe.

Le splendide parole di Don Nicola Liccardo

Proprio riprendendo le parole del Vangelo di Matteo, Don Nicola Liccardo ci invita a riflettere attraverso un video postato su Facebook. L’utilizzo corretto dei social per comunicare con tutti, in una società sempre più attenta all’apparire che all’essere. Don Nicola ricorda la figura di Giuseppe, padre di famiglia, la Sacra famiglia, che fugge in Egitto per salvare Gesù dalla persecuzione di Erode. Esce dalla propria comfort zone per il bene dei suoi cari. Si fida della voce dell’Angelo inviato da Dio ed esegue alla lettera. Tutti, prosegue Don Nicola, dovremmo ispirarci a San Giuseppe, nel costruire e difendere il nostro nucleo familiare, coinvolgendo i nostri bambini e non lasciandoli soli, magari davanti ad un cellulare. Recuperare il calore degli affetti, nonostante la dispersione sociale alla quale siamo sottoposti nei tempi moderni, è l’unica via di salvezza. Torniamo ad ascoltare le voci dei nostri figli per non cadere nel male dell’oblio.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI DON NICOLA LICCARDO>>>