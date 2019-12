Belen Rodriguez passerà gli ultimi giorni del 2019 sulle nevi della Svizzera ma non dimentica i follower. Così nelle ultime ore ha regalato uno scatto da antologia.

Belen Rodriguez in sauna e Sankt Moritz, basta poco per far alzare la colonnina della temperatura. La showgirl ha scelto di passare questa fetta di vacanze nataliziE che porteranno verso Capodanno sulle nevi dell’Engadina, tra la notissima località del VIP (lì la famiglia Agnelli è di casa) e le piste di Silvaplana.

Ma tra una passeggiata in mezzo alla neve, una mangiata e una sciata, trova anche il tempo per rilassarsi. E nelle ultime ore ha condiviso uno scatto bollente, come l’atmnosfera che si respira in sauna. Lo fa per mostrare il suo fisoco scultoreo. Ma anche per lancoare la nuova collezione dei notissimi costumi che disegna personalmente insieme alla sorella Cecilia.

Il risultato è da applausi e lo dimostrano i più di 100mila ‘like’ che l’immagine ha ottenuto in pochissimo tempo. Una risppostya anche a quelli che un anno fa, quando era stata imn vacanza in Argentina per le feste di Natale l’avevamno criticata. Anche allora una foto dalla sauna e una risposta secca: “Mi coprirò a 70 anni. Adesso anche no”.

Belen scherza con Stefano: “Sugli sci me la sono anche cavata”



Visualizza questo post su Instagram ME FUI 💛 @mefuireal #B Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Dic 2019 alle ore 11:24 PST

In uno dei video postati nelle ultime ore da Belen sul suo profilo Instagram, la showgirl scherza sulle sue performances sulla neve. Dice di essere distrutta ma felice, perché in fondo se l’è cavata e ha portato a casa la pelle. E De Martino aggiunge “Contro ogni pronostico”, facendosi una bella risata.

Di recente è stata proprio lei, ospite di Fabio Fazio, ad ammettere che in fondo ci sono due Belen e non sepre la egnte lo capisce. “Le immagini che pubblico sono un fermo immagine. Se io vi invitassi a casa mia – aveva spiegato – scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la fenomena”.

L’ultima volta che era stata a ‘Che tempo che fa’ si era lasciata da poco con Stefano De Martino ed era certamente più stravolta di quanto non sia ora. Ma non è incinta e non pensa nemmeno a risposarsi, sta bene così. Chi pensa ad altro se ne faccia pure una ragione.