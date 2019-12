WhatsApp, esiste un trucco per controllare il vostro partner: i dettagli di questa novità della nota applicazione informatica di messaggistica istantanea.

In attesa delle grandi novità attese per il prossimo anno, arrivano altri importantissimi aggiornamenti per quel che riguarda WhatsApp. La nota applicazione informatica di messaggistica istantanea – stando a quanto riferito da ‘tecnoandroid.it’ – permetterebbe infatti anche di ‘controllare‘ i movimenti del vostro partner e di tutte le persone che vi interessano. Un ulteriore passo in avanti, dunque, dopo la riproduzione audio dalla schermata di notifica, la modalità scura, i messaggi autodistruttivi e l’effetto Boomerang.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, ecco le principali novità del 2020 – VIDEO

WhatsApp, esiste un trucco per controllare il vostro partner: i dettagli

Per controllare ogni singolo movimento degli altri, esisterebbe un’applicazione chiamata Whats Tracker che vi consentirebbe di sapere quando una persona entra o esce dalla chat di WhatsApp in tempo reale. Tutto questo grazie alle notifiche che vi comunicherebbero ogni spostamento della persona in questione, senza dimenticare che si tratterebbe di una applicazione legale e completamente gratuita. WhatsApp, quindi, non conosce limiti e si appresta a recitare un ruolo da protagonista assoluto nel nuovo anno ormai alle porte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, giro di vite: perché il 2020 sarà un anno “da incubo”