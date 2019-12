Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi, ma il suo nome non è nuovo alla giustizia italiana. Scopriamo meglio chi è

Nome: Umberto Maria

Cognome: Anzolin

Data di nascita: 50 anni

Luogo di Nascita: Vicenza

Segno Zodiacale: //

Altezza: 1,85 cm

Peso: 70kg

Umberto Maria Anzolin è un noto imprenditore, ma il suo nome, nelle ricerche di Google non è associato a nulla di carino. Innanzitutto il suo nome è stato inserito nel registro degli indagati per il fallimento dell’azienda di famiglia, la Conceria Anzolin. A causa di questo evento tutta la famiglia si sarebbe trasferita ad Hong Kong. Sebbene qualcuno abbia sospettato che la loro fosse una vera e propria fuga, la stessa Heather Parisi ha commentato: “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”.

Vita privata

Umberto Maria Anzolin è il marito di Heather Parisi. La ballerina viene già da due matrimoni: nel 1992 con Giorgio Manenti da cui ha avuto una figlia, Rebecca Jewel Manenti. Successivamente ha avuto una relazione con l’ortopedico, Giovanni di Giacomo, da cui ha avuto un’altra figlia: Jacqueline Luna Parisi. Tre anni prima di sposarsi nel 2013, la coppia, ha avuto due gemelli: Dylan Maria Parisi ed Elizabeth Jaden Parisi.

La nuova attività di Umberto Maria Anzolin

Sebbene il trasferimento dell’intera famiglia Anzolin-Parisi sia stata interpretata come un possibile tentativo di fuggire dalle accuse in territorio italiano, questo avrebbe a che fare con la nuova attività di Umberto Maria Anzolin. L’Oriente è stata la nuova meta scelta dalla famiglia per aprire l’azienda dell’imprenditore che ritrova tra le principali attività quella d’import-export di merci.