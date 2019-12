Terni, esplosione in un appartamento: ci sono feriti gravi in seguito a quanto accaduto in queste ore precisamente in via degli Arroni.

Paura a Terni, dove nel pomeriggio c’è stata una forte esplosione in un appartamento in via degli Arroni. Tre persone – secondo quanto riferito dall”Ansa’ – sarebbero rimaste ustionate e le loro condizioni sarebbero piuttosto gravi. In questo momento, i vigili del fuoco sarebbero al lavoro per capire se ci sono altre persone coinvolte in questo incidente, mentre due anziani sarebbero stati trasportati in ospedale per lo choc causato dall’esplosione.

Terni, esplosione in un appartamento: la situazione

Delle tre persone ferite, due sarebbero stranieri e una italiana e solo gli accertamenti in corso in queste ore faranno chiarezza sulle cause dell’incidente in via degli Arroni. I vigili del fuoco, inoltre, starebbero monitorando con attenzione l’appartamento per capire la presenza o meno di una bombola a gpl all’interno. Seguiranno aggiornamenti.

