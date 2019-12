Antonio Fiordispino, in arte Stash è uno dei componenti della band The Kolors. Scopriamo meglio chi è

Nome: Antonio

Cognome: Fiordispino

Data di nascita: 7 luglio del 1989 (30 anni)

Luogo di Nascita: Caserta

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,85 cm

Peso: 70kg

Stash, pseudonimo di Antonio Fiordispino, dopo il diploma si è trasferito a Milano, prima per studiare Pittura all’Accademia di Brera e in seguito Nuove Tecnologie. Per un periodo lui e Alex Fiordispino hanno vissuto a Londra. Nel 2010 i due, insieme a Daniele Mona hanno fondato la band The Kolors, diventando la resident band del locale “Le Scimmie” di Milano. Un anno dopo hanno pubblicato il loro primo singolo I don’t give a funk ed hanno aperto grandi concerti quali quelli di Paolo Nutini, Gossip e Hurts.

Nel 2014 hanno pubblicato il loro primo album I Want grazie all’aiuto di Vichi Lombardo e di Rocco Tanica. Un anno più tardi si sono presentati al talent show Amici di Maria de Filippi, vincendo quell’edizione. Di lì in poi la loro carriera ha avuto una strada spianata. Tuttavia non sempre i The Kolors sono stati uniti, Stash ha partecipato a tante canzoni da solo, tant’è che si pensava che la band si fosse sciolta. In realtà Alex e Daniele sanno starsene dietro le quinte, mentre il loro leader si espone, perché la loro passione è in primis la musica, il successo è soltanto una conseguenza. Hanno pubblicato altri due album e tanti altri singoli, di cui da ultimo il singolo estivo in collaborazione con J-Ax, Come le onde.

La vita privata di Stash

Stamattina sono stato in senato per parlare di un’emergenza! C’è tanto, troppo ancora da fare! Non vergogniamoci di raccontarci! Pubblicato da Stash Fiordispino su Martedì 26 novembre 2019

La vita privata di Stash è un po’ enigmatica, quel che è certo è che lui ha avuto una fidanzata storica, Carmen. I due hanno avuto vita breve dopo il suo successo, perché i troppi impegni hanno contrastato la stabilità della coppia. Successivamente si è vociferato di un presunto flirt con Rosanna Feola, conosciuta per essere l’ex fidanzata di Raffaele Tonon. Non è certo i due si frequentino ancora, perché Stash non è mai stato chiaro a riguardo.