STASERA IN TV – Tutti i programmi in prima serata di sabato 28 dicembre dei principali canali italiani

Rai 1 – “Abel – Il figlio del vento” ore 21.25: di Gerardo Olivares con Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho, Eva Kuen. L’amicizia e l’avventura sono gli ingredienti di una suggestiva pellicola ambientata sulle Alpi. Il dodicenne Lukas salva la vita di un aquilotto caduto dal nido e decide di allevarlo in gran segreto fino al giorno in cui potrà volare libero.

Rai 2 – “N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 6 – Oltre le apparenze” ore 21.05: Durante la nottata di Halloween, vengono ritrovati due cadaveri nel bagno di un’area di servizio. Una delle vittime, Anderson Kohl, è un ex collega di Torres…

Rai 3 – “In arte – Gianna” ore 21.20: programma con Pino Strabioli dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Due nuove serate speciali per raccontare due artiste che hanno saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del loro tempo: Ornella Vanoni e Gianna Nannini.

STASERA IN TV – SUI CANALI MEDIASET

Rete 4 – “La giustizia di una madre” ore 21.25: di Jason Borque con Josie Bissett, Sarah Grey, Richard Harmon. La madre e la sorella di un bambino scomparso si convincono che l’autore del rapimento sia l’ambiguo vicino di casa. Sebbene non abbiano alcuna prova, decidono di prenderlo in ostaggio e di costringerlo a confessare.

Canale 5 – “55 passi nel sole” ore 21:25: Due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica di Al Bano con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti.

Italia 1 – “Daddy’s home 2” ore 21.20: di Sean Anders con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini e John Cena. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all’aeroporto arrivano i loro padri: l’attraente padre di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze cosi’ si trasformano in un vero caos.

STASERA IN TV – PRINCIPALI CANALI MINORI

La7 – “Assassinio sul treno” ore 21.25: di George Pollock con Arthur Kennedy, Margaret Rutherford, Muriel Pavlow. Attraverso il finestrino di un treno, l’anziana Miss Marple scorge un uomo intento a strangolare una ragazza. La polizia non da’ retta al suo racconto, ma un bibliotecario si’. I due cominciano a indagare.

TV 8 – “Un Natale inaspettato” ore 21.30: di Paul Ziller con Brooke Nevin, Michael Cassidy, Jeremy Guilbaut. Per Elle, una dirigente molto ambiziosa, il Natale è il momento più atteso dell’anno e, come sempre, aspetta con impazienza la grande festa natalizia con gli amici. Questa volta però la sua serenità viene compromessa dalle difficoltà riscontrate sul lavoro.

NOVE – “Frozen Planet” ore 21.30: una spettacolare spedizione nelle terre selvagge dell’Artico e dell’Antartico immergendosi nel magico mondo dei giganti polari e catturando immagini sorprendenti e rivoluzionarie.