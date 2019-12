Padova, è morto il bimbo di 5 mesi ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere stato scosso dalla mamma

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il bambino di 5 mesi ricoverato in ospedale a Padova dopo essere stato scosso violentemente dalla mamma. Da circa una settimana il piccolo era in coma, tenuto in vita solo attraverso l’ausilio delle macchine presso il reparto pediatrico del nosocomio veneto, dopo essere stato ricoverato d’urgenza per i forti scuotimenti subiti dalla madre prima di Natale. Secondo quanto riportato dal legale della donna, la 29enne di origini vicentine, non era nel pieno controllo di sè e non si è accorto di aver fatto del male al figlio.

E’ morto il bambino scosso violentemente dalla mamma

Il pool di medici che aveva in cura il piccolo, ha deciso di staccare le macchine dopo un approfondito esame, decretando la morte cerebrale del piccolo di 5 mesi. E’ stato autorizzato dalla Procura di Padova, l’espianto degli organi del bambino, per aiutare a salvare la vita di qualche malato.

Secondo quanto raccontato dalla madre ai carabinieri, al momento del ricovero del figlio, le percosse sarebbero arrivate dopo che il bimbo faticava a prendere sonno lo scorso sabato. Di lì la perdita di pazienza e lo scuotimento troppo violento da parte della ragazza abitante di Mestrino.

