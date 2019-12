La Mercedes AMG acquistata solo un anno fa non ha convinto un noto blogger russo. E così lui invecede venderla l’ha rottamata in una maniera clamorosa.

La Mercedes AMG G63 Edition è uno dei Suv più ambiti e più accessoriati nel panorama mondiale. Un gioiellino uscita dalla fabbrica del noto marchio tedesco, che in Italia viene venduto a circa 160mila euro. Ma c’è anche chi non ha apprezzaro, come il noto (in patria) blogger russo Igor Moroz che ha scelto un modo clamoroso per lamentartsoi con la Casa madre.

Nei giorni scorsi ha messo in piedi una performance che certamente potremmo definire originale se non fosse che ha buttato circa 240mila euro. Tanto infatti, sul mercato russo, aveva pagato la macchina nel 2018, sicuro di avere coronato uno dei suoi sogni.

E imnvece, comeha confessato lui stesso con un video postato su Youtube e che ha già ricevuto più di 700muila visualizzazioni, è stata una delusione. Secondo Igor la sua nuova Mercedes era una delusione, non funzionava bene e non era nemmeno così comoda come prometteva. Così, semplicemente, gha deciso di farla fuori scegliendo la soluzione più drastica.

La Mercedes non funziona? E allora la scaglio da un elicottero



Igor Moroz ha deciso che doveva risolvere quel problema e c’era una sola solzuoine. Ha affittato un elicottero, scegliendo una zona isolata di campagna a Karelia, una località desolata vicina al confine con la Finlandia. Poi ha portaro fin lì la sua macchina, l’ha fatta imbragare e sollevare fino ad un’altezza di 300 metri. E a quel punto, il lancio e lo schianto, con la mercedes AMG 63 ridotta ad un ammasso di rottami.

Come ha racconta il bloggere nel video, si è comprtato esattamente come fa quando un suo smartphone “non funziona bene o mi delude”. Lui si è seduto su una polttona e si è goduto il lancio, postando poi il video per condividerlo con i cirtca 2,8 milioni di follower che ha su Instagram. ”È la mia G63 e ci faccio quello che voglio!” , ha urlato commentando quanto era avvenuto.

Mercedes AMG G63, un lusso in movimento. Ma c’è chi non apprezza

Igor Moroz aveva puntato sulla Mercedes Classe G con motore da 570 cavalli per togliersi uno sfizio. Poi però la sua vettura, almeno per qurello che racconta lu, ha sempre avuto problemi di varia natura. E il concessionario si sarebbe sempre rifiutato di ripararla nonostante fosse in garanzia.

Ma di quale automobile stiamo parlando? Rivestimenti in pelle, motore V8 biturbo a benzina, cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale permanente, tetto apribile. E ancora, due schermi da oltre 12 pollici nella plancia, guida rialxzata e ogni comfort. Ma evitentemente non era abbastanza.