Ivana Icardi non è soltanto la sorella del bomber ex Inter, Mauro. Scopriamo meglio chi è

Nome: Ivana

Cognome: Icardi Rivero

Data di nascita: 2 Giugno 1995 (24 anni)

Luogo di Nascita: Rosario, Argentina

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,70 cm

Peso: 50kg

Ivana Icardi è nota al pubblico argentino, non solo per la sua parentela con il bomber della Nazionale argentina, ma anche per aver partecipato alla versione argentina del Grande Fratello. Non contenta, Ivana Icardi parteciperà quest’anno al Grande Fratello insieme a Cristian Imparato, ex vincitore di Io Canto e Mila Suarez, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Il rapporto con Wanda Nara

Ivana non gode di un buon rapporto con la cognata, Wanda Nara. Nel novembre del 2018 a Domenica Live, da Barbara D’Urso, lei stessa aveva dichiarato: “Io lo chiamo spesso a Mauro, ma non mi risponde. Non voglio dire cattiverie su di lui. Forse a Wanda dà fastidio che io gli parli per qualche motivo. Non so quale sia il problema, ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le sue ex fidanzate. Non ci sono state ripercussioni su mio fratello per la mia partecipazione al GF argentino. Lei mi ha bloccato su Instagram, io non ho fatto nulla e le parole usate in pubblico erano le stesse che diceva a me. Diceva che chiedevo soldi a mio fratello per rifarmi il seno. Sono bugie. Quelle stesse parole che ha detto a me le ha dette ai giornalisti e abbiamo litigato per questo. Non mi posso prendere una colpa di aver fatto chissà cosa, cosa cambiava a lei se io sono andata al Grande Fratello. Non conosco neanche sua figlia più piccola, mia nipote”.

La vita privata di Ivana Icardi

All’interno della casa del Grande Fratello argentino, Ivana ha conosciuto il calciatore Luis Fabian Galesio sebbene all’inizio il loro rapporto era molto litigioso, alla fine si sono conosciuti meglio e si sono innamorati. La coppia sta insieme dal 2016 e sembrano amarsi follemente.