Hong Kong, scontri tra polizia e manifestanti in un centro commerciale: ecco il video di quanto accaduto proprio in queste ore.

Attimi di paura a Hong Kong, dove all’interno di un centro commerciale sarebbero avvenuti dei violenti scontri tra pa polizia del posto e alcuni manifestanti. Lo riferisce in questi istanti il sito dell”Ansa’, secondo cui sarebbero al momento 14 le persone arrestate dopo quanto accaduto: la polizia, tra le altre cose, avrebbe adoperato spray al pepe per tenere a bada le persone che protestavano per gli arresti.

Hong Kong, scontri polizia-manifestanti: il Video

Nel mirino dei manifestanti sarebbero finiti alcuni turisti arrivati dalla Cina per fare shopping all’interno della struttura commerciale. Ma non è finita qui: altri scontri e diversi arresti si sarebbero verificati in un altro centro commerciale, questa volta nella baia di Kowloon. Sono, dunque, ore di grandissima tensione a Hong Kong, ecco il VIDEO degli scontri diffuso su Youtube da ‘Voice of America’: