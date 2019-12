Oltre le imitazioni, Panariello ha fatto una lunga carriera anche nel cinema: debuttò nel 1996 con Cannibali di Massimiliano Iacono. Una lunga di voci appartengono anche alle categoria Teatro e TV, ma è stato ancor più frequentemente visto negli spot della Wii, Wind e World of Tanks. Inoltre ha anche preso parte al videoclip della canzone Ancora qui, proprio di Renato Zero. Giorgio Panariello ha pubblicato anche due libri, uno nel 2008 dal titolo Non ti lascerò mai solo e l’altro quest’anno dal titolo Adesso tu.