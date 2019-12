Tre anni dopo la morte di George Michael scompare anche sua sorella Melanie Panayiotou. Con la maledizione “Last Christmas”, davvero inquietante

Adesso è davvero “maledizione Last Christmas”. Dopo che George Michael ci ha lasciati 3 anni fa proprio a Natale, adesso anche sua sorella scompare proprio il 25 dicembre, tre anni dopo, un parallelo davvero inquietante. Il giorno di Natale, infatti, è venuta a mancare Melanie Panayiotou, la sorella minore di George Michael, che aveva 55 anni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia britannica, il corpo di Melanie è stato scoperto da Yoida, la sorella maggiore. Era andata a trovarla, è riuscita ad entrare nella casa di Melanie ma l’ha trovata riversa a terra. Yoida ha chiamato subito i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Chi era Melanie, la sorella di George Michael

Sorella minore di George Michael, più giovane di solo un anno (la popstar era del 1963), Melanie Panayiotou faceva la parrucchiera, ed era sempre stata al fianco di George nei suoi tour in giro per il mondo. I due erano legatissimi e Melanie era stata presente anche nei momenti più importanti della vita di suo fratello, oltre che all’apice della sua carriera. L’artista le aveva lasciato in eredità la casa da dieci milioni di sterline nel quartiere Highgate di Londra, oltre a buona parte del suo patrimonio stimato in oltre cento milioni di sterline.

Perché si parla di “maledizione Last Christmas”

Adesso sui social si sta diffondendo questa voce sulla “maledizione Last Christmas”, giocando sulla corrispondenza del termine “last” con due traduzioni dall’inglese. Nel pezzo George Michael parlava di “last Christmas” come “lo scorso Natale”, ma last in inglese significa anche “ultimo”. Ed è sicuramente curioso che sia il cantante che sua sorella siano andati via proprio nel giorno di Natale. L’ultimo Natale nel vero senso della parola, una notizia molto brutta che sicuramente avrebbe fatto soffrire anche George.