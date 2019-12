Fabio Volo è un noto scrittore italiano, ma c’è molto di più da sapere. Scopriamo meglio chi è

Nome: Fabio

Cognome: Bonetti (Volo)

Data di nascita: 23 giugno 1972 (47 anni)

Luogo di Nascita: Calcinate (BG)

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,75 cm

Peso: 60kg

Fabio Volo, dopo aver frequentato la scuola media e svolto dei lavori occasionali, nel 1996 è diventato una figura di spicco su Radio Capital, una stazione radio italiana. A partire dal 1998, ha ancorato tre edizione del programma televisivo Le Iene. Dal 2000 ha curato una sua rubrica personale su Radio Deejay “Il Volo del mattino”. Lo stesso anno pubblica il suo primo libro Esco a fare due passi, che vende oltre 300.000 copie.La sua particolarità è stata sempre quella di trovare un gioco di parole per i programmi da lui condotti, tant’è vero che per due anni ha condotto Ca’ Volo su MTV e Il volo su LA7. Nel 2002 fa il suo primissimo esordio sul grande schermo con Casomai, regia di Alessandro D’Alatri. Nella sua vita si è dedicato perlopiù alla scrittura, ma sono tantissime le voci che appaiono nei film in cui ha recitato, i singoli prodotti ed ha anche un paio di voci sotto la categoria doppiaggio. Esco a fare due passi, È una vita che ti aspetto, Un posto nel mondo, Il giorno in più, Il tempo che vorrei, Le prime luci del mattino, La strada verso casa, È tutta vita, Quando tutto inizia, Una Gran Voglia di Vivere. Questi i titoli di tutti i suoi romanzi che l’hanno reso celebre lungo tutta la penisola. , dopo aver frequentato la scuola media e svolto dei lavori occasionali, nel 1996 è diventato una figura di spicco su, una stazione radio italiana. A partire dal 1998, ha ancorato tre edizione del programma televisivo. Dal 2000 ha curato una sua rubrica personale su“Il Volo del mattino”. Lo stesso anno pubblica il suo primo libro Esco a fare due passi, che vende oltre 300.000 copie.La sua particolarità è stata sempre quella di trovare un gioco di parole per i programmi da lui condotti, tant’è vero che per due anni ha condotto Ca’ Volo sue Il volo su. Nel 2002 fa il suo primissimo esordio sul grande schermo con Casomai, regia di. Nella sua vita si è dedicato perlopiù alla scrittura, ma sono tantissime le voci che appaiono nei film in cui ha recitato, i singoli prodotti ed ha anche un paio di voci sotto la categoria doppiaggio.

La vita privata di Fabio Volo

Fabio Volo non ha mai avuto alcun problema nel porre sotto i riflettori la sua vita privata. Dal 2011 convive con Jóhanna Hauksdóttir, un’istruttrice di pilates islandese conosciuta tramite un’amica comune a New York, quando era in America per girare il film Il giorno in più. I due hanno avuto due bambini: il 26 novembre 2013 Sebastian, l’11 agosto 2015 Gabriel.