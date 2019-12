Elena Santarelli, polemica con i followers via Instagram. Tutta colpa di una foto in spiaggia dove spicca un dettaglio che ha poco a che fare con la didascalia associata.

Polemica tra Elena Santarelli e i suoi followers su Instagram. Tutta colpa di uno scatto normale e spontaneo, associato però con una frase poetica che non è piaciuta ai fans.

Elena Santarelli, polemica via social

“In un mondo povero di sincerità è l’amore ad arricchire l’esistenza”, è stata questa la frase che ha innescato tutto. Cosa c’è di male? Che nell’immagine – secondo chi ha criticato – si vede in primo piano il décolleté della bella laziale. Classica frase ad effetto dunque per una foto ‘spinta’ come solitamente accade sui social.

“Solita frase poetica inutilmente associata a una foto delle t**te”, scrivono in tanto rimanendo anche piuttosto delusi dal comportamento inedito. “Di chi è quella frase? Tua? E che senso ha attribuirla in questa foto dove mostri il seno?”, ribattono tanti altri.

Nell’immagine in questione ci sono la Santarelli e il marito Bernardi Corradi distesi in spiaggia, dal momento che i due sono attualmente alle Maldive in queste feste natalizie.

Da lì la 38enne opta per una duplice mossa: prima rettifica la didascalia, poi cancella tutta l’ondata di commenti negativi. “In un mondo povero di sincerità è l’amore ad arricchire l’esistenza. ( la frase non è mia ovviamente ,perché qualcuno si sta già agitando)”, è questo l’aggiornamento che segue. Così ha definitivamente spento la polemica.