Diletta Leotta si mette a meditare, ma il completo non trattiene le curve: ecco la foto della splendida conduttrice di DAZN.

Diletta Leotta torna alla ribalta in uno scatto pubblicato da pochissimo sul proprio profilo Instagram. La bellissima conduttrice di DAZN, che nei giorni scorsi si è allenata in strada nella sua Sicilia, dimostra di avere una forma fisica perfetta e di essersi già messa alle spalle l’abbuffata delle feste natalizie. E, in questa ultima foto, si mette addirittura a meditare con tanto di didascalia: “Mens sana in corpore sano 💪🏼🧘🏼‍♀️”.

Diletta Leotta medita e mette in mostra il suo corpo da urlo: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta chiudere gli occhi per trovare la giusta concentrazione, ma a conquistare tutti i suoi fan sono ancora una volta le sue curve sinuose che vengono contenute a stento dal top nero e dai pantaloni. Ecco la Foto di Diletta Leotta, che in 4 ore ha già ottenuto la bellezza di 400 mila like:

