Giuseppe Conte nei guai, l’ex moglie del premier fa causa alla presidenza del consiglio: ecco il motivo

Oltre alle problematiche politiche, derivanti dai mal di pancia del governo giallo-rosso e dai continui alti e bassi di Pd e M5s, il Premier Giuseppe Conte deve superare anche altri tipi di grattacapi. Il guaio riguarda l’ex moglie del primo ministro italiano, Valentina Fico, avvocato dello stato di professione, con la quale Conte ha avuto anche un figlio, Nicolò, ha deciso di citare in giudizio la presidenza del consiglio. Il contenzioso, che vede coinvolte anche altre 11 avvocatesse, è dovuto al mancato risarcimento che le donne dovevano ricevere come bonus per le vittorie delle cause in cui l’avvocatura era coinvolta, durante il loro periodo di maternità.

Il ricorso è stato depositato al Tar del Lazio e verrà discusso in aula il prossimo marzo. I fatti risalgono a oltre 10 anni fa quando la signora Fico: “Ha avuto una gravidanza ed è stata pertanto congedata per maternità nel periodo 11-04-2007, 16-10-2007, con esclusione però ingiustificata dalle competenze spettanti per le cause vinte dall’avvocatura dello stato, per la quale lavorava”.

Il Premier Conte nei guai: arriva la causa dell’ex moglie

Il prossimo 11 marzo, quindi, presso il Tar del Lazio, si ritroveranno di fronte in aula, Valentina Fico, ex moglie del premier, e Giuseppe Conte, come rappresentante della presidenza del consiglio dei ministri, citata in giudizio dall’avvocatessa. All’epoca dei fatti, la Fico, oggi in servizio presso l’avvocatura generale, era in servizio presso l’avvocatura dello Stato a Catanzaro, ed era ancora felicemente sposata con l’illustre collega, poi divenuto presidente del consiglio pro tempore (per ben due volte). I due si sono separati e hanno ottenuto anche il divorzio, ma coltivano ancora un ottimo rapporto per il bene dell’unico figlio in comune.

Chissà se questi fatti “extraconiugali” poteranno altri grattacapi all’illustre ex coppia.

