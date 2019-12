Capodanno. Vediamo a che ora, il 31 dicembre, si festeggerà, nel mondo, l’arrivo del 2020

Si avvicina il 31 dicembre e ci apprestiamo a salutare il 2019 e ad accogliere un nuovo anno. Rispetto al Natale e ad altre festività religiose, il giorno di San Silvestro si festeggerà in tutto il mondo tra eventi di piazza, folklore, fuochi d’artificio, concerti ed altri spettacoli. Saranno molti, tuttavia, coloro che trascorreranno il 31/12 in casa, con familiari e amici, attendendo il nuovo anno con il fatidico countdown verso il 2020, già festeggiato in altre parti del mondo.

Siete curiosi di sapere a che ora “italiana” si festeggerà l’arrivo del nuovo anno in altre parti del mondo. Ve lo spiegheremo di seguito in un giro virtuale del pianeta tra i vari fusi orari in vigore.

Capodanno, a che ora si festeggia in altre parti del mondo

Le Isole Samoa Occidentali, situate a ridosso dell’Australia, saranno le prime a salutare l’arrivo del 2020. Le isole minori americane (tra cui le Samoa occidentali) festeggeranno per ultimo.

Ma vediamo nel dettaglio, orari e zone geografiche. L’orario che vi indicheremo sarà, ovviamente, quello italiano.

Ore 11: Samoa, Isola Christmas e Isola Chatham

Ore 12: Nuova Zelanda

Ore 13: Antardide

Ore 14: Gran parte dell’Australia

Ore 15-16: Regioni orientali della Russia, Giappone, Corea del Sud e parte della Corea del Nord

Ore 17: Parte della Cina più Filippine, Singapore, Hong Kong

Ore 18: Indonesia, Thailandia, Vietnam e Cambogia

Ore 19: India, Bangladesh, Nepal, Kazakhstan

Ore 20: Pakistan e Afghanistan. Russia centro-orientale

Ore 21: Iran, Azerbaijan, Emirati Arabi (Dubai e Abu Dhabi), Oman, Yemen

Ore 22: Russia centro occidentale (Mosca), Repubbliche Baltiche, Iraq, Sudan

Ore 23: Stati Europa Orientale, Egitto, Kenya, Sudafrica

Mezzanotte: Italia e Stati Europa Centrale-Settentrionale (Germania, Francia, Belgio,Scandinavia, Polonia, Austria, Svizzera, Spagna)

Ore 1.00: Regno Unito, Portogallo, Marocco, Africa occidentale

Ore 3.00: Gran parte del Brasile

Ore 4: Brasile occidentale, Argentina, Paraguay, Cile, Bolivia,

Ore 5: Zone del Canada, Santo Domingo, Venezuela, Colombia

Ore 6: Usa (New York, Washington, Philadelphia, Detroit), altri territori del Canada, Cuba

Ore 7: Usa (Chicago, Dallas), Messico, America Centrale

Ore 9: Usa occidentali (Los Angeles, San Francisco, Las Vegas)

Ore 10: Alaska

Ore 12-13: Isole minori americane, Samoa occidentali



