Calciomercato Milan, la dirigenza ha pronto lo sgarbo al Napoli per il centrocampista della Liga

Il Napoli ha assolutamente bisogno di un centrocampista a gennaio per sopperire alle difficoltà nella zona nevralgica del campo. Tra gli obiettivi, oltre Torreira e Xhaka dell’Arsenal, ci sarebbe anche Stanislav Lobotka. Il calciatore del Celta Vigo, cercato da diverse stagioni dagli azzurri, ora costa circa 25 milioni di euro nonostante la clausola fissata al doppio. Il Napoli, però, per ora rimane fermo ad una proposta di 18/20 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, anche il Milan sarebbe sulle tracce dello slovacco ed è pronto allo sgarbo. Per ora i rossoneri non hanno ancora preso contatti con gli spagnoli e l’idea sarebbe quella di un “semplice” prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Milan, odore di addio per Piatek

In attacco invece, dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, a partire potrebbe essere Krzysztof Piatek che tra l’altro in questa stagione si sta rivelando un flop. Il calciatore ha diversi estimatori, a partire dal Lipsia. I tedeschi però lo prenderebbero solo in caso di cessione di Werner. In Serie A ci sono invece le candidature di Bologna e Fiorentina. Il ds dei viola Pradè è anche intervenuto su questa possibilità: “Il mercato di gennaio si apre piano piano e bisogna essere bravi. Zaza, Petagna, Piatek e Cutrone sono nomi che possono fare bene ovunque, ma non posso rispondere sui nomi perché direi una bugia”.

