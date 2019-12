Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è pronto a far cassa. Ed allora si pensa di cedere un gioiellino, la dirigenza fissa il prezzo a 40 milioni.

Sciolta finalmente la telenovela Zlatan Ibrahimovic, il Milan pensa a far cassa, oltre che un possibile nuovo acquista nella mediana.

La dirigenza rossonera infatti vorrebbe iniziare a sbarazzarsi di tutti i musilunghi in squadra, e così ha deciso di fissare il prezzo del cartellino per uno dei giocatori più promettenti della rosa. Andiamo a vedere di chi si tratta e quale squadra è interessata al suo cartellino.

Calciomercato Milan, Lucas Paquetà in partenza?

Il brasiliano Lucas Paquetà, è uno dei nomi più promettenti in squadra, eppure quest anno il rendimento sembra essere nettamente calato.

Arrivato a gennaio lo scorso anno dal Flamengo, Paquetà era stato uno dei protagonisti della rinascita rossonera, insieme al centravanti polacco, Krzysztof Piatek. Entrambi però in questa stagione stanno deludendo, e se l’attaccante ha trovato la rete solamente in 4 occasioni, il brasiliano in 13 presenze ha collezionato solamente un assist.

Di certo possiamo dire che i continui cambi d’allenatore abbiano influito sul rendimento dei rossoneri in generali. Eppure la dirigenza sembra imputare la colpa ai calciatori. Così Boban e Maldini hanno deciso di fissare il prezzo per il cartellino del brasiliano.

Per i rossoneri Paquetà vale 40 milioni, e qualsiasi proposta con questa base sarà accettata. L’unica squadra che si è fatta realmente avanti è il Paris Saint Germain.

Il ricchissimo club francese sembrerebbe interessata al talento milanista, ma considera 40 milioni, un prezzo troppo cospicuo. Vedremo se la società francese riuscirà a trovare un accordo, o addiritturà riuscirà ad intavolare uno scambio con la dirigenza rossonera.

L.P.

