Calciomercato Juventus, Mattia Perin tornerà in prestito al Genoa nei prossimi giorni: le ultime

Mattia Perin, dopo essere stato acquistato due stagioni fa dalla Juventus per 12 milioni di euro più bonus, è pronto a tornare al Genoa in prestito secco nel mercato di gennaio. L’agente Alessandro Lucci è al lavoro per definire i dettagli dell’affare. Intanto oggi ha raggiunto un altro obiettivo, il matrimonio con la sua amata Giorgia al quale assisterà anche la loro piccola Vittoria.

In vista di giugno per la porta si fanno altre riflessioni anche in entrata. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di lasciar andare Szczesny che ha non pochi estimatori, per prendere Ter Stegen dal Barcellona. Quest’ultimo ha una clausola di 180 milioni di euro ma il ds Paratici spera in un prezzo realistico da parte dei blaugrana quando busserà alla loro porta.

Calciomercato Juventus, scambio Emre Can-Paredes con il PSG

Per gennaio in entrata servirà fare qualcosa a centrocampo ed uno degli obiettivi in questa chiave risulta essere Leandro Paredes del Paris Saint Germain. I francesi avrebbero pensato di chiedere in cambio Emre Can, scontento a Torino, e l’affare potrebbe chiudersi in uno scambio alla pari con entrambi che andrebbero a bilancio per 40 milioni di euro. I parigini avrebbero chiesto ai bianconeri anche il terzino Mattia De Sciglio, ma al momento resta una grossa distanza tra domanda ed offerta: 10 milioni a fronte dei 25 richiesti.

