Arturo Vidal sembra avere proprio l’intenzione di sposare il calciomercato Inter. L’ultima decisione del cileno potrebbe cambiare le carte in tavola

Che Arturo Vidal fosse seriamente intenzionato ad andare all’Inter per ritrovare Beppe Marotta e Antonio Conte sembrava già assodato. Ora però il cileno si è messo in testa di fare proprio sul serio e di forzare la mano, forse definitivamente, al Barcellona. Una scelta parecchio impopolare, che se non dovesse chiudersi come Vidal spera potrebbe creargli non pochi problemi in Catalogna. Ma ormai il dado è tratto e per il calciomercato Inter può essere solo una buona notizia.

Secondo quanto riporta la testata ABC, Vidal avrebbe fatto causa al Barcellona per ricevere ben 2,4 milioni di euro di premi non ancora pagati. La causa sarebbe stata depositata il 5 dicembre e sarebbe già stata smentita seccamente dal Barça, che sostiene di non dovere al calciatore questi emolumenti. Il centrocampista sudamericano sta avanzando pretese per un bonus che sulla carta non gli spetterebbe, non avendo raggiunto la soglia del 60% di presenze in campo in partite ufficiali con almeno 45′ giocati. Ma la sensazione è che sia solo una mossa per rompere definitivamente con la società blaugrana e mettersi ufficialmente sul mercato di gennaio.

Calciomercato Inter, prosegue serrata la trattativa per Vidal

Come dicevamo è una gran bella notizia per il calciomercato Inter, che potrebbe approfittare della decisione di Arturo Vidal di fare il “cattivo” della situazione per mettere in difficoltà la sua attuale squadra e costringerla a cedere. La trattativa fra Marotta e il Barcellona va avanti da tempo, con le parti che sono piuttosto lontani sul piano delle cifre ma che potrebbero avvicinarsi sensibilmente, soprattutto dopo questa enorme querelle. L’Inter ha offerto 12 milioni, come ultima proposta, ma il Barça per lasciar partire il suo centrocampista ne chiede almeno 20. Una differenza importante, ma colmabile se le parti si vengono incontro nel reciproco interesse di risolvere una questione che sta diventando pesante un po’ per tutti.