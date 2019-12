Calciomercato Inter, arrivano importanti aggiornamenti dal fronte Mauro Icardi. A darli è direttamente l’ex capitano nerazzurro.

Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain, ormai è amore. Il tutto a suon di goal e prestazioni che hanno lasciato subito il segno. Del resto, rispetto all’apatia interista, l’argentino ci ha messo giusto 4 mesi per dimenticare l’Inter e conquistare il popolo della Torre Eiffel. E ora ha anche le idee piuttosto chiare per il futuro.

Calciomercato Inter, Icardi si dichiara al PSG

Intervistato dal sito ufficiale del PSG, Icardi ha dichiarato il suo grande intento: conquistare definitivamente il club transalpino e guadagnarsi il riscatto nella prossima sessione estiva. “Voglio segnare la storia del PSG”, ha infatti evidenziato il centravanti.

Nel frattempo, spodestando anche Zlatan Ibrahimovic, è diventato il più rapido marcatore della squadra a segnare subito 10 reti: “È un orgoglio raggiungere questo tipo di mete e segnare la storia di una squadra come il PSG – continua il 26enne -. Cerco di essere sempre preparato e di essere sempre un’opzione per i miei compagni di squadra con i miei movimenti e i miei movimenti”.

L’ex Sampdoria spiega poi come riesce ad essere sempre un rapace d’area: “Lascio che abbiano l’opportunità di servire un giocatore libero. Quindi, nell’area, l’attaccante deve mettere degli obiettivi. Sono sempre pronto e concentrato per continuare il più rapidamente possibile non appena ricevo la palla”.

Nel frattempo è soddisfatto anche il Ds Leonardo, come ribadito in una recente intervista: “Siamo felici noi ed è felice lui che si sta trovando molto bene. Fin dall’inizio, come dite voi italiani, ci sono stati patti chiari e di conseguenza… amicizia lunga. Ha capito il momento e quello che poteva essere il suo futuro al Psg. Secondo me è un giocatore determinante: si fa sempre trovare al posto giusto ed è un vero numero 9, uno che aiuta la squadra. La concorrenza motiva lui e gli altri a dare il massimo”.

La squadra di Antonio Conte, nel frattempo, si gode Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e il primato in classifica. E in estate, a questo punto, arriveranno anche 70 milioni di euro per la conferma di Icardi. Dunque tutti felici e contenti alla fine.