Biagio D’Anelli è un volto noto alla TV italiana. Scopriamo meglio chi è

Nome: Biagio

Cognome: D’Anelli

Data di nascita: 9 Febbraio 1983 (36 anni)

Luogo di Nascita: San Giovanni Rotondo (FG)

Segno Zodiacale: Acquario

Altezza: 1,85 cm

Peso: 70kg

Biagio D’Anelli dopo il diploma al Liceo Scientifico si è reso conto della sua passione per la moda ed il mondo dello spettacolo. E’ diventato noto al pubblico italiano grazie al suo irriverente ingresso nella casa del Grande Fratello. Quello del Grande Fratello 11 non è stata la sua unica comparsa in TV, ma ha preso parte in vari programmi come opinionista, fino ad arrivare Uomini e Donne. Il suo debutto sul grande schermo è arrivato con il film Con tutto l’amore che ho, di Angelo Antonucci. Con popolarità accumulata nel reality show prima e nel dating show poi, ha fatto un tour di DjSet in giro per tutta la penisola italiana.

La vita privata di Biagio D’Anelli