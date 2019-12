Ennesimo upgrade per l’app di messagistica più famosa al mondo, WhatsApp. Arriva infatti l’applicazione per recuperare i messaggi eliminati

In questa decade di immenso sviluppo tecnologico, qualsiasi smartphone ha pre-installato WhatsApp.

Eh si perchè in questi anni, l’app dall’iconcina verde, è diventato il sistema di messaggistica più usato al mondo. Dal suo canto, l’applicazione di Facebook Inc. è sempre stata al passo coi tempi, puntellando ogni piccola carenza nel corso degli ultimi anni.

Ma se c’è una funzione che l’app non ha, è quella di recuperare i messaggi cancellati involotariamente. Bene, allora oggi vi porteremo alla scoperta di come recuperare i messaggi eleminati, vi basterà giusto qualche tocco sul vostro cellulare.

WhatsApp, ecco come recuperare i messaggi eliminati

L’applicazione di messaggistica presenta molteplici funzioni. Escludendo quelle più basilari come Chiamata e Videochiamata, troviamo anche: “Elimina messaggio solo per te” e “Elimina per tutti“. Ancora però non è possibile avere la funzione di recuperare un messaggio cancellato involontariamente, allo scopriamo come farlo.

Per svolgere questa funzione di recupero messaggi, basterà scaricare un applicazione esterna chiamata “WAMR“. Vi teniamo a specificare, che questa app presente sia in “AppStore” che nel “PlayStore“, rispetta tutti i canoni e le leggi sulla protezione dei dati sensibili.

L’applicazione è molto semplice da usare. Basterà installarla e poi provvederà a rilevare in tempo reale le notifiche, registrando succesivamente il contenuto. Così con tale processo all’eliminazione del messaggio su WhatsApp, lo troveremo comunque salvato su WAMR.

Solo così per ora si potranno recuperare i messaggi eliminati. Vedremo se nel futuro prossimo, l’app del gruppo Facebook riuscirà a sviluppare un’applicazione interna proprio per questa funzione.

L.P.

