Wanda Nara ha appena pubblicato un’immagine davvero incredibile che sta facendo parlare ed anche molto i suoi followers

Il freddo che caratterizza questi giorni, appena dopo il Natale e poco prima della fine dell’anno, potrebbe ora diradarsi. Sui social, infatti, molti vip e tante personalità importanti stanno pubblicando delle foto e delle immagini che di certo alzano e non poco le temperature.

Su tutti, come sempre, la moglie ed agente di Mauro Icardi. Wanda Nara, infatti, ha appena condiviso sul proprio profilo una nuova immagine che la ritrae in spiaggia, in costume da bagno. La donna, infatti, pare abbia passato queste feste natalizie lontano dal freddo di Parigi. Stando a quanto scritto sui social, infatti, tutta la famiglia si troverebbe in questo momento alle Maldive.

Wanda Nara alle Maldive, il selfie in costume è da capogiro – FOTO

In molti tra attori, comici e personaggi del mondo dello spettacolo si rifugiano dal freddo. Per rompere con la tradizione vetusta di un Natale al freddo, la donna ha passato la giornata in spiaggia. L’angolazione del selfie che si è scattata non lascia molto spazio all’immaginazione. La ragazza si è fotografata seduta, con un costume molto stretto, dall’alto. La cosa ovviamente ha acceso i social network e tutti i suoi followers non hanno altro che parlare di quello. Di seguito la foto pubblicata dalla donna.

