Rai 1, “Abel: Il figlio del vento” – La prima serata di Rai 1 si apre con il film di avventura diretto da Gerardo olivares. Lukas è un ragazzo che ha un rapporto conflittuale con il padre. Un giorno uscendo di casa, trova un aquilotto caduto da un nido e lo chiama Abel, proprio per la similitudine della sua storia con quella del personaggio biblico. Lukas, insieme al guardiabsochi Danzer, tiene Abel nascosto dal padre e lo aiuta a crescere.

Rai 2, “Saving Mr. Banks” – Per Rai 2 arriva la commedia di John Lee Hancock. Ambientato nel 1961, il film parla della scrittrice Pamela Lyndon Travers che si reca ad Hollywood per incontrare Walt Disney. I due discuteranno la realizzazione del film Mary Poppins. La scrittrice ci metterà ben 20 anni per accettare la proposta di Disney. Inoltre il film riporta fatti realmente accaduti.

Rai 3, “Un matrimonio da favola” – Altra commedia in prima serata per la Rai, grazie al film del 2014 diretto da Carlo Vanzina. Dopo vent’anni, cinque inseparabili amici di liceo si rincontrano, in occasione del matrimonio di Daniele, l’unico ad essersi realizzato nella vita tra i cinque. Durante la rimpatriata i protagonisti si ritroveranno a mettere in gioco vite ed aspirazioni.

Rete 4, “#Cr4, La Repubblica delle Donne” – Arriva su Rete 4 una nuovissima trasmissione condotta da Piero Chiambretti e assumerà tutte le varianti che caratterizzano un varietà. Lo show sarà poco distante da quello che era il “Chiambretti Night”, con la differenza che sarà trasmesso in prima serata. Massimo Lopez prenderà la carica di presidente della Repubblica delle donne. Mentre lo show sarà condito da tanti ospiti che animeranno la serata.

Canale 5, “La vita è bella” – La prima serata di Canale 5 vedrà protagonista un film storico, che ha regalato l’Oscar a Roberto Benigni, parliamo de “La vita è bella”. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, Giulio Orefice è un toscano ebreo che si innamora di Dora, una maestrina con cui avrà un figlio, Guido. Deportati nel campo di concentramento e condannati a morte, Giulio farà di tutto per far credere al figlioletto che è tutto un gioco.

Italia 1, “Fred Claus: un fratello sotto l’albero” – In programmazione una commedia anche per Italia 1, con il film diretto da David Dobkin. Il protagonista si chiama proprio Fred Claus, che per tutta la vita ha dovuto avere a che fare con l’ingombrante fama del fratello, il vero Babbo Natale. Quando Fred si troverà nei guai con la legge, Nick proverà a farlo lavorare al Polo Nord, ma i contrasti tra i due fratelli, metterà a rischio addirittura il Natale.

La7, “Tutte le donne della mia vita” – Anche per La7, la prima serata è in compagnia di una commedia italiana. Ambientato a Stromboli, Davide è un cuoco di successo ed un amante inaffidabile. Colto da un malore, si trova a ripercorrere tutte le tappe che hanno segnato la sua vita.

Tv8, “Masterchef Italia” – Torna il programma culinario di Sky, mandato in onda anche sulla rete satellite Tv8, con la terza puntata della stagione numero 8. Con quest’ottava stagione, si andrà alla ricerca, ancora una volta del cuoco amatoriale più bravo d’Italia. La sfida sarà lunga e ricca di adrenalina con i giudici pronti a rendere la vita un inferno a tutti i concorrenti. A giudicare gli chef amatoriali, ci penseranno: Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

NOVE, “Fratelli di Crozza LIVE” – Anche il NOVE, torna con la terza puntata del proprio talk a stampo satirico. Come sempre il grande protagonista sarà il comico genovese, Maurizio Crozza, che cercherà di intrattenere la platea con la sua satira unica, l’imitazione dei volti noti della politica e con uno sguardo sempre puntato sull’attualità del nostro paese.

