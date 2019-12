Sara Affi Fella sta passando le sue vacanze in modo davvero unico. La famosa ragazza è infatti in questo momento a mare, baciata dal caldo sole.

Sara Affi Fella per tutti gli amanti di Uomini e Donne è un nome molto noto. La ragazza, infatti, qualche stagione fa ha partecipato al famoso programma televisivo marchiato Mediaset e presentato dalla famosa Maria De Filippi. Sara era la tronista della stagione ed il suo “regno” è stato senza dubbio tra i più emozionanti. Il suo carattere acceso ed il suo modo di fare ha sicuramente caratterizzato il suo anno in televisione, ma non sono di certo questi gli unici motivi per i quali è ancora oggi parecchio seguita.

Sara Affi Fella a mare, costume sgambato che la copre appena – FOTO

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi, fuga a Dubai: il panorama è spettacolare – FOTO

La giovanissima Affi Fella, infatti, venne anche coinvolta in uno scandalo di proporzioni importanti. La ragazza infatti fu la protagonista assoluta di alcuni scandali per degli appuntamenti extra-programma. Oggi, dopo un Natale piuttosto scottante, la ragazza ha scelto di passare anche la giornata appena trascorsa a mare. Il costume, come si vede nell’immagine, fatica a coprire perfettamente il suo corpo mozzafiato. La donna sta passando le vacanze natalizie al caldo e questo suscita l’interesse di molti dei suoi followers.

LEGGI ANCHE —> Laura Cremaschi e le colleghe di ‘Avanti un altro’ danno spettacolo: web in tilt – FOTO