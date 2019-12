Masterchef 9, le prove di selezione si sono concluse con la scelta dei 20 concorrenti che, dalla prossima puntata, fronteggeranno Mystery Box, invention e Pressure Test e la prova in esterna.

Come da tradizione, le prime due puntate di Masterchef servono a scegliere i 20 concorrenti che si fronteggeranno per il resto del programma con l’obiettivo di aggiudicarsi i 100mila euro di premio finale con l’ulteriore opportunità di pubblicare il primo libro personale di ricette.

Dalla terza puntata, dunque, si comincerà a fare sul serio con le consuete e temute prove del programma, Mystery Box, Invention Test, prova in esterna e il Pressure Test finale che decreterà l’eliminato o gli eliminati della serata a insindacabile decisione dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef, i 20 concorrenti della nona edizione

Di seguito vi presentiamo, sommariamente, i 20 componenti della Masterclass della nona edizione di Masterchef

Andrea De Giorgi: 23 anni di Lecce, vive a Milano dove lavora in una gelateria. Appartiene a una famiglia di ristoratori e il suo sogno è proprio quello di aprire un ristorante insieme al fratello

Annamaria Magi: 54 anni di Lecce, sposata con tre figli. Sono stati proprio quest’ultimi a iscriverla alla selezioni.

Mylenis Sanchez: 49 anni, originaria di Cuba, vive da 18 anni a Camerino (Macerata). Di professione commessa, dopo vari tentativi è finalmente riuscita a coronare il sogno di entrare nella Master Class di Masterchef. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante

Antonio Lorenzon: art director di Bassano del Grappa. Considera l’esperienza a Masterchef un trampolino di lancio per l’apertura di un bed&breakfast di lusso in Costa Azzurra insieme al suo fidanzato.

Nicolò Duchini: 29 anni di Montepulciano, social media manager. E’ figlio di un cuoco. Con Masterchef si augura di poter cambiare vita

Marisa Maffeo: 34 anni, originaria di Salerno vive a Parma dove esercita la professione di infermiera. Appassionata di cucina fin da piccola, considera Masterchef come un’utile esperienza per acquisire maggiore sicurezza in se stessa

Davide Tonetti: 31 anni di Trieste, fa il papà a tempo pieno. Con Masterchef insegue il sogno di poter aprire un bed and breakfast in Friuli

Maria Assunta Cassetta: 53 anni, lucana e di professione insegnante. Con l’eventuale vincita di Masterchef vorrebbe aprire una cucina didattica

Giada Meloni, 27 anni di Milano. Si occupa di comunicazione. Il suo sogno è di aprire un ristorante con libreria

Luciano Di Marco, 52 anni, geometra di Palermo. Da sempre appassionato di cucina. Ha deciso di partecipare a MC per mettersi in gioco

Francesca Moi, 29 di Pisa, lavora in una pasticceria. Ha un blog di cucina dove pubblica le sue ricette

Domenico Letizia, 36 anni, avvocato. Vorrebbe aprire un ristorante senza tuttavia rinunciare alla sua professione

Nunzia Borrelli, napoletana, 45, fa l’estetista di professione. Ama viaggiare e scoprire nuove culture e sapori magari da replicare in cucina

Maria Teresa Caglia, consulente finanziaria, vive a Milano. Ha un sogno nel cassetto: aprire un ristorante tra le vigne della sua terra d’origine, la Puglia.

Rossella Costa, imprenditrice di Catanzaro. Anche lei partecipa a Masterchef con il sogno di aprire un ristorante con il marito

Giulia Busato, laureata in giurisprudenza, lavora in un patronato. La passione per la cucina è nata di recente e non l’ha mai abbandonata.

Gianna Meccariello, 29 anni, vive a Bolzano dove fa la commessa. Ad ispirarla in cucina è stata la nonna. Ha l’ambizione, comune ad altri concorrenti, di aprire un locale di gastronomia dove gustare cose buone

Fabio Scotto, 38 anni di Napoli, svolge la professione di avvocato. A iscriverlo a Masterchef è stata la moglie

Alexandro Fabrizi, 40 anni di Roma. Appassionato di cucina sin da piccolo. Predilige una cucina semplice alla quale unire qualche innovazione per migliorarla

Vincenzo Trimarco, il più anziano del gruppo con 65 anni. Fa il doganalista e ama cucinare in casa per sè e i suoi ospiti.