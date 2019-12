Lindsey Vonn e la singolare proposta di matrimonio al compagno P.K. Subban

La straordinaria ex sciatrice Lindsey Vonn, dopo il ritiro dalle scene del circo bianco, continua ad essere una vera star negli Stati Uniti. Nella sua vita attuale ci sono progetti ad Hollywood, corse automobilistiche e comparse costanti nel mondo della Tv. La bellissima regina delle nevi, ritiratasi ormai da circa un anno, detiene ancora diversi record nello sci alpino femminile, tra vittorie in ogni disciplina (Discesa, Super G, Gigante e Slalom), medaglie olimpiche e mondiali.

Nel corso della sua carriera, le sono state attribuiti diversi flirt con campioni del mondo dello sport. E’ stata sposata nel 2007 con il preparatore della nazionale americana di sci, Thomas Vonn, da cui si è separata nel novembre del 2011. Famosissima la sua love story con la leggenda del golf Tiger Woods, mentre non è mai stata ufficialmente confermata la relazione con Lewis Hamilton, definito a più riprese un semplice amico.

Lindsey Vonn e la richiesta di matrimonio singolare al compagno

Proprio durante il periodo delle festività natalizie, Lindsey Kildow (nome da nubile), ha voluto sorprendere tutti sui social con una singolare proposta di matrimonio. La campionessa ha deciso di chiedere di sposarla all’attuale compagno, il giocatore di Hockey nell’NHL, P.K. Subban, porgendole l’anello e facendo esattamente quello che normalmente si addice ad un gentil uomo.

L’ex sciatrice ha commentato così su Instagram: “Spesso parliamo di uguaglianza ma poi non facciamo seguire i gesti alle nostre parole. Questo è quello che P.K. merita e non vedo l’ora di sposarlo!“. Bellissime parole e un ottimo esempio per tante persone. Tanti auguri!

