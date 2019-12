Lautaro Martinez ha esibito un taglio di capelli a dir poco incredibile all’esordio in prima squadra. Il centravanti argentino era praticamente inguardabile.

El Toro, Lautaro Martinez, aveva un taglio di capelli assurdo al suo esordio in prima squadra. L’attaccante nato a Bahia Blanca, Argentina, il 22 agosto 1997, sta facendo davvero molto bene con l’Inter. Comprato dai nerazzurri per 25 milioni di euro lo scorso luglio 2018, la punta è protagonista della squadra di Antonio Conte. La sua visione di gioco, le sue abilità nello smarcarsi e nel servire i compagni stanno facendo la differenza. Per lui fin qui ben 22 presenze, condite da 13 gol e 3 assist per i compagni. Numeri da capogiro, che ovviamente fanno lievitare in modo decisivo il costo del suo cartellino. Ora i 25 milioni di euro pagati dal club nerazzurro appaiono ridicoli.

Lautaro Martinez, capelli assurdi al debutto: c’è un motivo! – FOTO

Il centravanti attualmente padrone del San Siro di Milano, ha iniziato a muovere i suoi primi incerti passi nel mondo del professionismo nella squadra della sua città. Il bomber sudamericano, infatti, ha firmato l’esordio assoluto nel mondo del calcio proprio con la maglia del Bahia Blanca. E per il suo esordio, come è tradizione in Argentina, ha sfoggiato un taglio di capelli parecchio particolare. Per i ragazzi cresciuto nelle giovanile che fanno tutta la trafila per esordire nella massima serie, infatti, si ripete un rito. I veterani dello spogliatoio prendono una macchinetta e tagliano i capelli dell’esordiente. Così, sceso in campo, egli sfoggia la cosiddetta “bienvenida”, ovvero “il benvenuto”. Così si marchia il ragazzo che viene ritenuto pronto per andare in prima squadra e giocare tra i grandi, tra i professionisti, tra i veterani. E come dimostrano tutte le partite disputate dall’Inter in questa stagione, il giovane argentino ce l’ha fatta eccome.

