Laura Desiree è una nota ballerina di burlesque canadese. Scopriamo meglio chi è

Nome: Laura

Cognome: Desiree

Data di nascita: 6 Aprile 1987 (32 anni)

Luogo di Nascita: Toronto, Canada

Segno Zodiacale: Ariete

Altezza: 1,75 cm

Peso: 50kg

Laura Desiree ha iniziato la sua carriera di esibizione sui tavoli da bar e tavoli da servizio di bottiglia degli hotel di fascia alta di New York e dei bar per le immersioni del Lower East Side. Come promotore di numerosi eventi della vita notturna, Laura è diventata una popolare ballerina go-go e interprete di Burlesque sotto la guida di Miss Jo “Boobs” Weldon e della New York School Of Burlesque.