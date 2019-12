Kazakistan, si schianta un aereo con 100 persone a bordo: ecco i primi filmati che stanno circolando in queste ore sul web.

Tragedia in Kazakistan, dove nelle scorse ore è precipitato un velivolo della compagnia locale Bek Air con a bordo 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Al momento, sarebbero 12 le persone morte, ma seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Secondo le prime ricostruzione, l’aereo avrebbe colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio. L’aereo era diretto a Nursultan, la vecchia Astana capitale del Kazakistan, e l’incidente sarebbe avvenuto esattamente alle 7,22 ora locale.

LEGGI ANCHE >>> Tragedia aerea, cade un aereo con 98 persone a bordo, morti e feriti – Foto

Kazakistan, precipita aereo con 100 persone a bordo: il Video

Dei 12 morti, 8 sarebbero deceduti al momento dell’impatto, 2 mentre venivano medicate in aeroporto e e altre 2 in ospedale. Intanto il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha proclamato per domani una giornata di lutto nazionale e annunciato di mettersi immediatamente al lavoro per fare luce sulla dinamica di questo spaventoso incidente. Ecco i VIDEO che stanno circolando in queste ore su Twitter: