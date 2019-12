Dopo tante voci di mercato arriva l’ufficialità: Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, è proprio il caso di dirlo. Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan dopo esserci stato dal 2010 al 2012. Dopo la carriera con i diavoli ha giocato solo all’estero: PSG, Manchester United e l’ultima esperienza al L.A. Galaxy. Dopo 7 anni lo svedese torna nella sua casa, Milano, in cerca di riscatto e per mettere, ancora una volta, la sua impronta.

Dopo le varie voci di mercato che l’hanno visto accostato al Napoli di Gattuso, l’Everton di Ancelotti, l’Inter di Conte, Zlatan ha fatto la sua scelta, ed è stata quella di tornare a vestire la maglia a strisce rosso nere. Quando ha lasciato gli L.A. Galaxy ha affermato che sarebbe voluto tornare in Europa, in Italia, nello specifico per concludere la sua carriera in maniera esemplare, come solo lui sa fare. Ibrahimovic non si è detto pronto all’addio al calcio, nonostante i 38 anni e la prima squadra ad accaparrarselo è stato proprio il suo vecchio Milan.

Ibrahimovic al Milan, l’annuncio ufficiale

Dopo i numerosi rumors di mercato è arrivata l’ufficialità anche sui canali social dei diavoli. Con un video piuttosto esplicativo, la squadra annuncia il ritorno dello svedese, Zlatan Ibrahimovic.