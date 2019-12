Zlatan Ibrahimovic è ormai ad un passo dal Milan, e lui, come sempre, gioca con i suoi fan con i post sui social. L’ultimo in particolare la dice lunga…

Che Zlatan Ibrahimovic e il Milan siano sempre più vicini è una storia ormai piuttosto nota. Da almeno 2 mesi non si fa altro che parlare del possibile approdo dello svedese in rossonero. La trattativa sembrava essersi arenata nei giorni scorsi, invece gli ultimi sviluppi hanno regalato un bel po’ di ottimismo a chi spera che Ibra possa finalmente tornare nel nostro campionato. In particolare sembra proprio che ieri pomeriggio l’affare abbia subito un’importante accelerata, portando Ibrahimovic davvero vicino a dire sì al Milan. Si parla di un contratto che potrebbe arrivare addirittura al dicembre 2021, quando il campione svedese avrà ormai 40 anni, per un ingaggio che dovrebbe raggiungere i 6 milioni di euro.

Come giocherà il Milan con Ibrahimovic

La prima domanda che ci si sta facendo da quando si parla con più insistenza di Ibra al Milan è inevitabile: come giocherà Pioli con lo svedese a disposizione? La risposta è molto semplice. L’intenzione è quella di valorizzare di più Rafael Leao, che potrebbe giocare al suo fianco in un 4-3-3 insieme a Suso o Bonaventura, o in un 4-3-1-2 che prevederebbe Leao e Ibra con alle spalle Bonaventura o Calhanoglu. Chi dovrebbe restare fuori da questa turnazione è il brasiliano Paquetà, che resta nel mirino del Paris Saint Germain e potrebbe davvero salutare già a gennaio. Per non parlare di Piatek, che adesso, con l’arrivo di Ibrahimovic, rischia di scivolare mestamente in panchina.

L’indizio social di Ibra su Instagram: la foto con gli occhi “rossoneri”

E che l’affare col Milan sia ormai ad un passo dalla definizione ce lo dice lo stesso Ibrahimovic sui suoi social, dove abitualmente Zlatan usa scherzare con i suoi followers. Indizi e anticipazioni succose, come quella appena rilasciata dal suo staff. Una foto di Ibra che ci guarda col suo proverbiale sguardo di fuoco, con il dito sullo zigomo come a dire “fate attenzione”. E negli occhi un fuoco rosso, sullo sfondo nero della pupilla. Proprio come un Diavolo. Se non è un indizio questo…