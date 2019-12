Ibrahimovic è arrivato ufficialmente al Milan. Scopriamo i dettagli del suo ingaggio con i diavoli

Il Milan annuncia ufficialmente quello che pareva essere soltanto un rumor di mercato: Zlatan Ibrahimovic tornerà a vestire la maglia rossonera. L’annuncio è arrivato proprio in questi minuti con la squadra di Milano che ha postato prima, vari indizi, e poi una foto di Zlatan in rossonero. A 38 anni, lo svedese non si è detto pronto all’addio al calcio e vuole concludere il suo ciclo in maniera esemplare, nel suo stile. Dopo la carriera con i diavoli ha giocato solo all’estero: PSG, Manchester United e l’ultima esperienza al L.A. Galaxy. Proprio dopo l’ultima esperienza americana, ha affermato che sarebbe voluto tornare in Europa, in Italia. Tra i rumors di mercato c’erano il Napoli di Gattuso, l’Everton di Ancelotti e l’Inter di Conte, altra sua ex squadra. Alla fine Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua scelta: vestirà la maglia rossonera.

Quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic al Milan

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, lo svedese 38enne, Zlatan Ibrahimovic, dal 2004 ad oggi, ha portato a casa circa 147.6 milioni di euro. Adesso che vestirà la maglia rossonera gli accordi sono questi: 6 mesi a 3 milioni con opzione di rinnovo per un anno. Ben molto meno rispetto al suo ultimo stipendio: 6.5 milioni, circa 5 milioni in più rispetto all’anno in cui è arrivato. La squadra in cui ha guadagnato maggiormente, perché nel fior fior della sua carriera, è stata il Manchester United, con un picco di 15 milioni.