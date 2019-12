Elisabetta Gregoraci e la sorella a Dubai, il bikini è mozzafiato: ecco lo scatto della ex modella e conduttrice televisiva italiana.

Elisabetta Gregoraci non ha certo bisogno di presentazioni e la sua bellezza ha già catturato il cuore di milioni di italiani. La ex modella e conduttrice televisiva italiana di Soverato, adesso, raddoppia in compagnia della bellissima sorella Marzia. Le due, infatti, hanno pubblicato da poco una Foto su Instagram mentre sono in vacanza presso l’Hotel Atlantis a Dubai. E la loro bellezza ha immediatamente conquistato gran parte del popolo Instagram.

Elisabetta Gregoraci e la sorella danno spettacolo in vacanza: la Foto

Nella Foto in questione, si vedono le due sorelle Gregoraci indossare dei bikini davvero intriganti e mettere in mostra una linea a dir poco invidiabile. Elisabetta e Marzia, dunque, confermano di avere dei corpi praticamente perfetti e il loro scatto ha impiegato pochissimi istanti a fare incetta di like e di complimenti. Ecco la FOTO pubblicata in queste ore sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci, che è a Dubai per trascorrere le feste natalizie:

