Elettra Lamborghini è pronta per una svolta epocale nella sua vita. E per dare il grande annuncio ha scelto Instagram, mostrando un vistoso anello.

Elettra Lamborghini ha deciso e non sembra avere nessun dubbio, Lei e l’attuale compagno, Afrojack, si sposeranno. Una proposta arrivata all’improvviso, anche se in realtà già qualche mese fa erqano circolate le voci di un possibile matrimonio in vista. Alora era stata lei a smenture ufficialmente. Questa volta invece tocca ancora a lei condividere la sua gioia con tutti i follower.

Il messaggio, scritto in inglese, parla chiaro: “Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO…Igni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me…La gente dice: ‘quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elettra Lamborghini, il vestito si apre: che spettacolo! – FOTO

Elettra Lamborghini e Afrojack stanno insieme da un anno



Ma chi è Afrojack? In reaktà si chiama Nick Van de Walled è un famoso deejay e produttore olandese. Lui ed Elettra stanno insieme da poco più di un anno anche se nei primi tempi nessuno dei due aveva voluto rendere pubblica la relazione.

Poi però quando circolavano le prime voci, i due si sono presentati insieme e come coppia alle premiazioni degli MTV Music Awards. In seguito Eletrra aveva postato il loro primo scatto insieme, e una dedica commovente: “Auguro a tutte di trovare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e sentire una principessa tutti i giorni. Sei così speciale”.

Nel passato di Afrojack ci sarebbe anche un flirt con un’altra ricca ereditiera, Paris Hilton. Inoltre ha avuto una storia con la modella olandese Amanda Balk e da questa relazione è anche nata ua figlia, Vegas.