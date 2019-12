Diletta Leotta corre per la strada con un Top aderente pazzesco: ecco il video della straordinaria conduttrice di DAZN che conferma la sua bellezza.

Qualche giorno fa aveva augurato a tutti i suoi fan un buon Natale prima della partenza per la sua amata Sicilia e ora Diletta Leotta torna protagonista in una delle Storie apparse sul suo profilo Instagram. La bellissima conduttrice di DAZN, infatti, si è allenata anche il 25 dicembre con una corsa per strada, in compagnia di due suoi amici. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto del video.

LEGGI ANCHE >>> Diletta Leotta: si stende sul pavimento il resto è tutto da vedere (Video)

Diletta Leotta si allena per strada ed è bellissima: il Video

Nel video in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare un top nero davvero intrigante e un cappellino rosa che riesce a stento a trattenere i suoi lunghi capelli biondi. L’ex di Sky Sport è in compagnia di due amici e si cimenta in una “corsa consapevole” con l’obiettivo di recuperare il tono muscolare migliore dopo il cenone di ieri sera. Ecco il VIDEO di Diletta Leotta che sta facendo il giro del web:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta scalza e in minigonna, mostra tutti i suoi regali di Natale – VIDEO