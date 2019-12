Cristiano Ronaldo si allena con Djokovic a Dubai: Cr7 maestro di salti anche per il fenomeno del tennis

Che Cristiano Ronaldo sia anche un appassionato di tennis non è una novità dell’ultima ora. Il fenomeno portoghese è andato spesso a vedere le gesta dei campioni della racchetta, in giro per il mondo. Proprio un mese fa, era presente a Londra per le Atp finals, all’interno della O2 Arena. Tra i vari tennisti, Cr7 vanta ormai un’amicizia pluriennale con Novak Djokovic, attuale numero 2 del seeding. I due si stimano e in più di un’occasione hanno condiviso sui social alcuni incontri sui campi di gioco.

Ora, durante le vacanze di Natale, c’è stata un’ulteriore opportunità per vedersi e posare fianco a fianco. I due campioni sono in vacanza a Dubai per le festività, in attesa della ripresa delle rispettive stagioni agonistiche nel 2020, e hanno colto l’occasione per allenarsi insieme.

Ronaldo e Djokovic si allenano insieme: Cr7 maestro di salti!

I due fenomeni dello sport si sono ritrovati all’interno di una palestra di Dubai per tenersi in forma, condividendo un allenamento. La particolarità della seduta è rappresentata dal ruolo di Cristiano Ronaldo, che per l’occasione ha vestito i panni del maestro. In particolar modo l’attaccante portoghese ha tenuto una “lezioni di salti” al tennista serbo. Le incredibili gesta aeree (vedi gol contro la Sampdoria) di Cr7 non saranno passate inosservate nemmeno al numero due del tennis mondiale, che ha colto l’occasione per imparare qualche “trucco”.

