Coma etilico per un ragazzo di soli 17 anni, gli amici invece di aiutarlo fanno il video

Si sa che durante le feste magari è facile esagerare in termini di cibo e bevande alcoliche. Tra un pranzo e una cena con amici e parenti si finisce per ingerire delle quantità completamente al di sopra della media. Purtroppo però, quando a farla da padrone sono i super alcolici, mischiati a vino e spumante, si rischia di mettere a serio rischio la propria salute. Questo è successo anche ad un ragazzo di diciassette anni nella zona del modese, in Emilia Romagna.

Il giorno della Vigilia di Natale, alcuni giovani avevano partecipato una festa all’interno di una villa privata. Non tutti erano maggiorenni, come purtroppo il malcapitato, ma con una decina di euro a testa, avevano avuto accesso all’open bar, messo a disposizione dall’organizzatore. Una vasta gamma di super alcolici, per festeggiare dopo la classica cena del 24 a base di pesce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NAS sequestrano champagne e dolci, carico bloccato a Napoli

Diciassettenne in coma etilico: gli amici fanno il video

Purtroppo il minorenne, ha esagerato con l’assunzione di alcolici fino a stramazzare a terra. Gli amici, forse sottovalutando l’accaduto, invece di prestargli soccorso, hanno iniziato a filmare la scena, facendo diversi video. Alcuni di questi sono stati condivisi su WhatsApp tra l’ilarità generale. Quando si sono resi conto che il compagno non era in grado di riprendersi, hanno deciso di trasportare il giovane in ospedale, dove gli è stato riscontrato un coma etilico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno requisito i video in questione e stanno indagando sull’accaduto con ulteriori accertamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Palermo, agguato in strada: uomo ucciso a colpi di pistola