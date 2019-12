Un altro anno da record per il cinema mondiale. Andiamo a scoprire, quali sono le pellicole che hanno ottenuto il maggior numero di incassi al Box Office

Nella giornata di ieri, vi abbiamo accompagnato nella classifica di artisti, album e brani più ascoltati in Italia nel 2019. Oggi ci spostiamo sull’altra arte più amata dalla popolazione globale, parliamo del cinema.

Anche quest anno è stato da record per i botteghini italiani, ed a sorpresa, nella Top5 non spunta nessuna commedia italiana. Andiamo quindi a vedere quali sono i film che hanno avuto maggior successo al botteghino, durante quest anno.

Cinema – Ecco la Top 5 dei film con maggiore incasso

Come ampiamente anticipato, è stato un altro anno da record per i botteghini italiani e mondiali. Addentriamoci, quindi, in questa speciale Top 5.

5 – Al quinto posto troviamo: Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa. Il film d’animazione diretto da Genndy Tartakovsky, prodotto da Sony Pictures Animation, Dracula decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. La pellicola italiana vede il doppiaggio di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Ai botteghini italiani, il film di animazione ha incassato € 12.260.639.

4 – Ai piedi del podio, invece, c’è: Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald. Scritto dall’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, il film è il secondo capitolo della saga di cinque romanzi, prodotti dalla scrittrice inglese. Dalla sua uscita, è riuscita ad ottenere ai Box Office italiani ben € 12.786.188.

3 – Gradino più basso del podio invece per Aladdin. Il film ripercorre proprio la trama della fiaba, dove un furfantello si innamora di una bella principessa. Grazie all’ausilio del genio della lampada, riuscirà a fingersi un nobile ed a conquistare il cuore della fanciulla. Al botteghino la pellicola è riuscita ad incassare: € 15.440.188.

2 – Il secondo posto spetta a Bohemian Rapsody. Il film non è altro che una biopic di Freddy Mercury, celebre cantante dei Queen scomparso prematuramente. La grande interpretazione di Rami Malek ha commosso milioni di fan ed anche la critica, tanto da ottenere ben 4 Oscars. In Italia il film ha incassato: € 29.053.086.

1 – Al primo posto non poteva mancare un film della Marvel. La nota casa di fumetti, ha fatto jackpot con l’ennesimo film ispirato ai suoi stessi personaggi. Così Avangers Endgame, si incorona come film con maggiori incassi nella penisola. Dalla sua uscita, infatti, la pellicola ha incassato ben € 30.282.131.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo dello Spettacolo, CLICCA QUI !