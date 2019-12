Cenone di capodanno economico. Il 31 si avvicina: volete qualche soluzione low-cost per fare bella figura con un party senza stress? Siamo qui per questo!

Che fai a Capodanno? Il mantra di questi giorni infesta gli incubi di tanti, al punto di essere diventato un tragico meme stra-condiviso sui social. Ma adesso il 31 dicembre si avvicina davvero ed è il caso di iniziare a pensarci sul serio. Avete deciso di uscire, di restare a casa o di provare ad organizzare un Capodanno all’insegna dell’originalità? Di certo i soldini sono pochi per tutti, e a meno che non siate capitani d’industria o strapagatissime influencer di sicuro non navigate nell’oro. Ecco perché è il caso di iniziare a valutare un cenone di Capodanno economico, all’insegna del risparmio e di qualche idea niente male.

Avete una casa grande, vostra o di qualche amico, nella quale potervi scatenare con qualche ottima idea? Benissimo, ma se non ce l’avete non c’è problema! Se avete pensato di organizzare la cena dell’ultimo dell’anno con degli amici, cercate di essere quanto più smart possibile. Ricordate che non è una cena di gala, che non necessariamente c’è Csaba Dalla Zorza che vi ispeziona forchettine e tovaglioli e che ciò che conta è la compagnia, oltre al buon cibo! Per questo proviamo a darvi qualche idea per un cenone di Capodanno divertente ma all’insegna del risparmio!

Cenone di Capodanno economico? Ecco cosa fare!

La prima cosa da fare per un cenone smart e senza tirarsela troppo è, appunto, essere smart. Preparate un buffet in piedi, una sorta di apericena rinforzato, con stuzzicherie, finger food e golosità. Non che dobbiate affamare gli invitati eh, ci mancherebbe altro! Solo non preparate i classici piatti della tradizione, focalizzandovi più su pietanze rapide ma comunque molto gustose. Scegliete vini bianchi o frizzanti, fate in modo da accontentare un po’ tutti, con varianti vegane o senza lattosio o senza glutine. Senza sbroccare, comunque: preparare un piatto a base di pane e verdure non è la fine del mondo, così come preparare una pietanza senza formaggi o una senza pasta, pane e derivati. Non potete pensare di fare un’intera cena vegana o per celiaci: l’importante è accontentare tutti senza fare una cena a tema!

Ricette facili per Capodanno: primo comandamento, non sbroccare!

Per gli antipasti possono andare benissimo i patè, soprattutto quelli al salmone o al tonno. C’è la crema della Philadelphia al salmone che è spettacolare! Per creme al tonno e al prosciutto cotto vi basterà mixarli con la maionese: risultato assicurato! Di ottimo impatto anche l’insalata russa (nelle feste natalizie è un must) ma anche il cocktail di gamberi: per la salsina utilizzate una salsa di avocado e lime, mixata con olio, cipolla, lime, sale e pepe.

Come primo vi proponiamo diverse soluzioni particolarmente immediate. Spaghetti con olive verdi e mandorle: fate soffriggere aglio e olio, magari con paprika e/o peperoncino, poi aggiungete le olive tagliuzzate e le mandorle tritate. Pennette alla vodka: soffriggete la salsa di pomodoro nel modo classico, cipolla e olio, e poi aggiungete a fiamma bassa un bicchierino di vodka per ogni invitato per sfumare. Stemperiamo poi con la panna in conclusione.

Come secondo optiamo per le polpette: di carne, di carne e melanzane o la variante vegetariana, solo con le melanzane o anche con le lenticchie, che sono pure benauguranti! Come dessert l’ideale è un bel semifreddo, o il leggendario pandoro farcito, tagliato lateralmente per 2-3 volte e spalmato di gelato e/o nutella. Massimo risultato, minimo sforzo!

