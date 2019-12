Calciomercato Napoli, il capitano Lorenzo Insigne è ricercato da un club di Premier League ed a gennaio potrebbe partire

Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne di nuovo insieme? Questa notizia ha del clamoroso, se confermata, viste le voci che in questi mesi parlavano di cattivi rapporti tra i due. Secondo quanto riferito da le10sport, il tecnico da poco passato all’Everton, per rinforzare l’attacco avrebbe espressamente richiesto il partenopeo. Il calciatore è in rotta con il club e potrebbe valutare seriamente l’addio a gennaio, con De Laurentiis disposto ad ascoltare tutte le offerte. Di sicuro, però, non si muoverà per meno di 40-50 milioni di euro. Qualora questa trattativa si concretizzasse, Giuntoli ha già studiato il possibile sostituto. Pare si tratti di Politano che in questa stagione con l’Inter sta raccogliendo poco e niente a livello personale. Tra le parti potrebbe realizzarsi uno scambio che comprenderebbe anche Llorente. Ai nerazzurri serve infatti un’ulteriore punta di spessore.

Calciomercato Napoli, Danilo Pereira l’ultimo obiettivo

In grado di giocare sia da centrocampista che difensore, Danilo Pereira del Porto è l’ultimo nome in chiave Napoli. Il calciatore, in passato già in Italia con la maglia del Parma, valuterebbe con piacere una nuova avventura ma i portoghesi difficilmente lo lasceranno andare. La volontà del Napoli, infatti, sarebbe quella di offrire 25 milioni di euro. La dirigenza del Porto ha fatto invece sapere che non accetterà alcuna offerta se non quella di 40 milioni, corrispondente alla clausola rescissoria.

